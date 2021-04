Julien GONTARD

Cela fait près de 15 ans que j'accompagne les entreprises dans leurs projets/problématiques réseaux et télécoms: Téléphonie fixe, mobile, data, vpn, standard (pabx, ipbx), visio, Mo365, MDM, sécurité, application métiers....



Impliqué, compétiteur, dynamique, autonome, curieux, je suis direct et passionné.



Le conseil et la confiance sont pour moi les clés de voûte d'une bonne relation commerciale.



Mon empathie à des défendre les intérêts de mes clients m'a permis de gagner leur fidélité et leur confiance.



De bonne présentation, j'ai le sens de la répartie, et ma détermination me permet souvent de faire la différence.



Encore des doutes? Challengez moi !



Mes compétences :

Commercial

Communication

Mobile

Telecom

Téléphonie

Téléphonie mobile

Microsoft Excel

Conseil en communication