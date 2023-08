Julien GUISS

Titulaire d'un Master en marketing et webmaster autodidacte, j'ai réalisé et géré la promotion de plus de 300 sites internet et E-commerces depuis 2005 ; je bénéficie aujourd'hui de connaissances approfondies en marketing pour gérer la communication d’une marque et développer ses ventes.



Mes compétences :

HTML

CSS

Photoshop

Google analytics

Wordpress

Google AdSense

Google adwords

Référencement

SEO

SEM

Affiliation

Magento

Adwords

Webdesign

Emarketing

Ecommerce

Webmaster

Création de site web

Création site internet

Site internet