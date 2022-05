Travailler dans l'aménagement intérieur m'a conforté à l'idée d'améliorer l'habitat ancien. La rénovation et l'aménagement intérieur des logements français sont en pleine évolution avec des matériaux toujours plus écologique.

Je souhaite améliorer les logements anciens aux produits et techniques de demain et ainsi offrir un habitat sain et écologique pour tous.