Julien HAY (JULIEN)

Diplômé d'un Master en Corporate Finance, avec une expérience en M&A (Fusions-Acquisitions) à Londres, UK, j'ai toujours été porté vers le monde de l'entrepreneuriat, et tout mon parcours s'inscrit dans cette logique d'apprentissage au fil des expériences.



Ainsi, j'ai lancé l'épicerie en ligne https://monbonvivant.fr/ dans le but de permettre de commander en direct auprès des artisans, des producteurs et des petits commerces. Mon site propose des produits du terroir français comme du rhum arrangé, du vin, de la bière artisanale, etc.



L'idée de cette plateforme est de casser les frontières entre internet et le monde artisanal, et je pense qu'internet est un formidable outil afin de sauver le patrimoine français et son terroir.