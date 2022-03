Julien HERTEL

Détenteur d'un DUT GEA ainsi que de la LP en management des entreprises culturelles, je suis passionné par le monde de la gestion et de la musique. Grâce à mes différentes connaissances acquises dans ma formation de gestionnaire, ma pratique de la trompette et mon investissement au sein d'orchestres de Conservatoire ainsi qu'en milieu associatif, j'ai appris à être ponctuel, imaginatif, méthodique et rigoureux.



Actuellement professeur de musique et chef d'orchestre, j'aimerais trouver un complément d'emploi à temps partiel dans la vente afin de mettre en oeuvre les compétences et savoirs acquis lors de mes précédentes expériences ainsi que lors de mes années d'études spécifiques à la gestion, logistique et vente en entreprise.



Mes compétences :

LibreOffice

Microsoft Office

C2i informatique

Comptabilité générale, analytique et financière

Vision critique du spectacle vivant (musique, danse, arts de la rue,...)

Économie sociale, financière en macro et micro

Communication, mailing

Calcul des coûts

Fiscalité et statuts juridiques des entreprises

Gestion de la paie

Sciences politiques et sociologie

Ressources humaines

Gestion des stocks

Planification, programmation artistique

Management des entreprises et organisations

Droit administratif, commercial, civil et financier

Certificat élémentaire de musique en formation musicale

Logistique, coordination

Organisation de projet

Contrôle de gestion

Expérience au sein des orchestres d'harmonie et symphonique

Permis B