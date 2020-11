Julien IBOS

Élu municipal | Attaché parlementaire - Assemblée Nationale

Chroniqueur radio | Producteur @EnDoubleFile

Stratégie, communication, presse, médias



Instagram & Twitter : @julienibos



Mes compétences :

Journalisme sportif

Branding

Communication institutionnelle

Journalisme en ligne

Marketing opérationnel

Communication interne

Communication visuelle

Marketing produit

Mobile marketing

Publicité

Conseil en communication

Publicité en ligne

Stratégie de communication

Marketing sportif

Communication

Communication événementielle

Journalisme

Études marketing

Marketing

Marketing stratégique

Marketing direct

Journalisme d'entreprise

Communication corporate

Marketing relationnel

Trade marketing

Communication externe

Communication online

Conférencier

Presse

Presse écrite

Relations Presse

Relations Publiques

Communiqués de pesse

Revue de presse

Presse en ligne

Evénementiel

Evènementiel et Partenariats

Événementiel sportif

Evènementiel et Relations Publiques

Recherche de partenariats

Créativité

Gestion événementielle

Partenariats

Evènementiel et logistique

Développement de partenariats

Partenariats stratégiques

Gestion de partenariats

Evénementiels et salons