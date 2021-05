Julien LACOUCHIE-PAYEN

A travers mon parcours, j'ai développé des compétences scientifiques (M.Sc. B.Sc.) et humaines ainsi qu'une vision générale des entreprises/marchés.



Au niveau scientifique, j'ai étudié ou travaillé sur la plupart des techniques de laboratoire employées en sciences de la vie et chimie. En effet, l'approche et les produits scientifiques m'intéressent beaucoup autant par leurs aspects fondamentaux que par le progrès qu'ils peuvent apporter à la société.



L'aspect humain m'a toujours motivé dans mes expériences puisqu'il permet d'apprendre tout comme de se sentir utile vis à vis d'autrui. Par exemple, j'ai développé des compétences dans plusieurs langues (Fr, Eng, Es, De) comme en tutorat avec des étudiants universitaires.



Aujourd'hui, je travaille comme ingénieur support technique pour Phenomenex, un producteur de solutions en chromatographie liquide/gazeuse et préparation d'échantillon. Dans ce métier, j'approfondie mes connaissances dans les méthodes de laboratoire tout comme je cherche à satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs.