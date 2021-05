Julien LAINE PRADINES

Responsable communication, mon but est de valoriser les personnes et les structures avec lesquelles je travaille en faisant ressortir leur humanité, leur profondeur. Nous avons tous une histoire à raconter, un message à faire passer, mon travail consiste à révéler la personne humaine, à la faire parler, à se trouver, par la communication. Créateur de liens, je construis des ponts entre les humains et les structures pour une meilleure compréhension mutuelle. Au plaisir de vous rencontrer.



Mes compétences :

Conseil stratégique et opérationel

Coordination de projet

Communication interne & externe

Coaching

Animation de réseaux sociaux et professionnel

Création de slogans et noms de marque

Conception-Rédaction

Relations publiques

RSE

Photographie

Portrait

Interview