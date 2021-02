Julien LASCARATOS

Fort de plus de vingt ans dexpérience en direction de BU, je suis constamment animé par lenvie de faire grandir et de développer les structures dont jai la charge.



Ainsi jai participé activement au développement du groupe GL events par la création et la direction opérationnelle de leur agence événementielle en PACA et de leur Pôle institutionnel qui assure aujourdhui lorganisation de tous les plus grands événements institutionnels internationaux.



Dans la même optique, jai contribué à la création et à la gestion opérationnelle du MJ1 dans la droite ligne du Pavillon M pour en faire le lieu dattractivité et dinnovation de la métropole Aix Marseille Provence.



Aujourdhui, jai mis mes compétences au service de Vegetal Story pour la positionner très rapidement comme un des acteurs importants dans la prestation de services autour des grands événements. Cest dans cette dynamique, que Vegetal Story sera le prestataire exclusif du prochain Congrès Mondial de la Nature UICN.