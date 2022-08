Julien LAURENT

Compétences clés:

- Management d'équipes

- Montage d’offres complexes et négociation des contrats (tarifs, conditions,…)

- Pilotage d’équipe multi métiers, de budgets, d'activité

- Prospection commerciale, Gestion grands comptes, suivi et entretien de la clientèle et des réseaux commerciaux (industrie, tertiaire, bureaux d’études, centres de recherche)

- Gestion d’affaires (contacts client, aspects techniques, qualité, coûts, délais)

- Automatisme & Informatique industrielle

- Reporting et respect des procédures internes

- Capacité d’analyse et de synthèse, qualités relationnelle

- Anglais lu, écrit et parlé





Mes compétences :

Marketing

Industrie

Management

Développement commercial

Gestion de projet

Vente

Communication