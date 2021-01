Julien Le Grouec

9 rue Danielle Casanova

56600, Lanester

Tél : 06 20 18 37 66

julien.legrouec@gmail.com



COMPETENCES

Programmation : Langages C, C#, Assembleur, VHDL, java, Matlab, Delphi



Software : Pack office Microsoft, Maple, PSPICE, Xilinx ISE, Matlab, LabView, Unity3D, Keil MicroVision 5,

TestInView, TestStand, Diagalyser, Canalyser, ControlDesk



Bancs de test Clemessy et dSPACE



Thématiques principales : Électronique analogique, Électronique numérique, Traitement dimages, Traitement du

signal, Imagerie biomédicale, Intelligence artificielle, Validation, Moyens de tests , Automobile, Aéronautique



ETUDES



2016 : Diplôme dingénieur de lENSEA (Ecole nationale supérieure de lélectronique et de ses applications), Cergy

* Spécialité EIB (Electronique, Instrumentation et Biosciences)

* Options : science cognitive, compression multimédia et informatique quantique, robotique



2016 : Master 2 recherche SIC (Systèmes intelligents et communicants), Cergy-Pontoise, Parcours IAR (Intelligence

artificielle et robotique)



2013-2016 : Cycle ingénieur de lENSEA, Cergy



2010-2013 : Classe préparatoire scientifique PCSI, PC (3/2-5/2) à Fénelon Sainte-Marie, Paris



EXPERIENCES



novembre 2018 à juin 2020: Ingénieur, AUSY, Mission chez le client SAFRAN, Validation cartes et

calculateurs, Développement de moyens de tests et Mise en place de procédures de test



janvier 2017 à novembre 2018 : Ingénieur d'étude, ALTEN, Mission chez le client PSA, Validation

software BSI et Formation des nouveaux arrivants



avril à septembre 2016 : Ingénieur R&D, ALTEN, Conception dune méthode de réalisation, dévaluation et

de comparaison de performances de plusieurs stratégies dapprentissage dans le cadre dun drone terrestre devant

éviter des menaces mobiles par intelligence artificielle apprenante



15 juin au 31 août 2015 : Ingénieur R&D, laboratoire LISV, Etude de lutilisation du vibrotactile en vue de

transmettre des informations à un usager, projet Virtual Fauteuil



LANGUES



Anglais : courant (TOEIC obtenu le 30/01/2014, note : 895)

Allemand : scolaire

Breton : notion



CENTRES DINTÉRÊTS



Marche nordique, Rédaction de nouvelles de fantasy



