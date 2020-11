Les liens vers mes pages :



mon site web : http://jumcreation.com/



mes prestation de services orienté web et print sur 5euros.com : https://5euros.com/profil/julien-18





Ma bio :



Je m'appelle julien mardon . Je suis passionner d'Art et de créations en tout genre. J'aime découvrir de nouvelle chose et rester en veille de nouvelle technologie pour savoir ce qui se passe dans le monde.



Je maitrise les logiciels de la suite adobe ( photoshop, illustrator, in design , after effect, html , css , dreamweaver , sketchup , lightwave ...).



Je réalise des affiches , flyers , logos , logotype , typographie, illustration , photomontage , digital painting , peinture , photographie , bannières publicitaire , animation vidéo , motion design, brochures, affiches publicitaire, refonte de site web , codage de site web , mailing, print ... J'ai obtenue en 2014 mon bts design graphique à chambray-lès-tours aux lycée sainte marguerite.



Et je dispose également du bafa et d'un spécialisation dans les mini camps. En 2010, j'ai fait ma première exposition de peinture dans l'abside de graçay. J'ai travailler aussi dans une ferme agricole en tant que commis agricole et dans une piscine ou je faisais la caisse et la réception de ticket .



En 2015, j'ai travailler en tant qu'animateur de vie scolaire aux centre giraudaux à l'école Jule ferry ( je faisais les tap, alsh et aems et je m'occupais des enfants de 5 à 12 ans ) pendant une période de 2 mois en 2015.



Je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités, si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter. Cordialement julien.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

Web

Web design

Infographie

Photographie

Peinture

Wordpress

Art numérique

Adobe Photoshop CS6

Blender

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe Creative Suite 6

HTML 5

Sketchup

Adobe Photoshop CS5

CSS 3

Microsoft PowerPoint

Motion design

Paint

Excel

Bande dessinée

Dessin

Adobe Premiere Pro