Chargé de promotion, Chef de publicité, Chef de projet, Directeur de Clientèle...

... et aujourd'hui Dirigeant associé MEDIAPILOTE.



La communication reste ma grande passion. C'est parce qu'elle n'a jamais cessé de me captiver que j'en fais aujourd'hui mon métier, et ce depuis plus de 15 ans.



Après plusieurs expériences à l'étranger, en régie publicitaire ou en agence de communication, je reste à l'écoute des tendances du marché pour vous offrir un large éventail de perspectives intuitives et performantes.



Julien MAUDET

Dirigeant associé Mediapilote Les Herbiers

Conseil / Image / Digital / Webmarketing