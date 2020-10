Julien MOLINIER

A travers 3 valeurs qui sont : le Partage, la Transparence, et la Convivialité, je souhaite :



-Vous Apporter des solutions novatrices en informatique (audit, conseil, accompagnement, installation, intégration, formation...), mais également en Communication, Développement personnel et Gestion,



-Vous Partager ce savoir-faire et ce savoir être que je continue de développer tous les jours à partir du retour de mes participants, de mes clients, mais aussi grâce à une veille permanente et d’une formation tout au long de l’année,



Projet de formations : PNL (Niveau 2), Digital Business, Méditation etc



-Vous Accompagner dans la durée.



Vos besoins concernent d'autres domaines ? Faites appel à mon réseau de prestataires externes !



Tel un « GPS », notre rôle est de vous conseiller, de vous former et vous accompagner à atteindre vos objectifs.



Travailler dans une petite structure, implique d'être polyvalent, de savoir s'adapter à l'évolution de l'activité, à ses besoins, à ses contraintes, en étant force de propositions.



Notre expérience en TPE / PME, nous a permis d'avoir une vision globale et précise des Entreprises industrielles, de négoces et de services.



Les chefs d'entreprises sont des personnes qualifiées, impliquées à 100 % dans leur activité. Mais alors, connaissez-vous la raison pour laquelle une entreprise sur deux ferme avant 5 ans d'existence ?



Par manque de temps, la gestion et l'informatique sont trop souvent négligées au profit du commercial et/ou de la production.



Et pourtant, les achats, la production, le commercial, la gestion, l'informatique, tous ces services sont des maillons importants d'une Entreprise et si l'un de ces derniers ne fonctionne pas ou n'est pas en corrélation avec les autres, c'est l'ensemble de l'Entreprise qui est menacée.



Vous avez des objectifs ? A nous de trouver les solutions.

Notre réseau de spécialistes indépendants saura vous conseiller et vous accompagner.



Vous avez des questions ? Vous souhaitez obtenir des réponses ? Alors un seul réflexe :



Mes compétences :

Excel

Informatique

Formateur

Gestion d'entreprise

Organisation

Consultant

Word

Relation fournisseurs

Formation professionnelle

Accompagnement au changement

Gestion de la relation client

Accompagnement à l'emploi

Techniques de Recherche d'Emploi

Microsoft PowerPoint

Webmarketing

Gestion de projet

Conseil

EBP Gestion commerciale

EBP Compta

Insertion socioprofessionnelle