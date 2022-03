Julien ORTEGA

J'ai découvert ma passion pour l'informatique (et plus précisément la programmation) dès mon plus jeune âge...Internet n'était pas encore si accessible et répandu !



Curieux de nature, j'ai épluché alors de nombreux magazines afin de satisfaire ma soif de connaissance.

Au grand dam de mes parents, c'est en autodidacte que j'ai passé le plus clair de mes loisirs devant mon ordinateur à écrire des lignes de code.



Se méfiant des ordinateurs, ne comprenant rien à ce que j'écrivais tout seul devant mon écran et me sachant sociable, ils m'inscrivirent alors dans différentes écoles afin d'occuper mon temps : ski (7 ans), natation (8 ans), musique (12 ans), tennis de table (3 ans).



Je voulais devenir développeur sans avoir à apprendre les choses non essentielles à la profession... Ceci me valut un cursus scolaire atypique qui finalement fut interrompu car je ressentais le besoin d'aller travailler.



Ma recherche d'emplois ne fut pas simple avec un tel parcours scolaire.. Mais étant pugnace et très mobile, j'ai changé plusieurs fois de départements et ai enchaîné diverses expériences professionnelles pendant quelques temps jusqu'à aujourd'hui.



Aujourd'hui, me voilà à l'écoute d'opportunités professionnels afin de continuer d'écrire ces mêmes lignes !



Mes compétences :

AutoIt

PHP

Interbase

Microsoft SQL Server

MySQL

C++

C

Pascal

Delphi

SQL

C Programming Language

QlikView