Julien POIRET

Engagé depuis 2006 dans la gestion de projet technique, vous trouverez ci-dessous mes principales compétences.



Gestion :

Réalisation de projet de l'analyse du besoin à la mise en production intégrant si besoin la qualification.

Définition et suivi des coûts, du planning, des solutions techniques et de l'organisation.



Technique :

Des connaissances Techniques pour la recherche ou le challenge de solutions dans la mécanique, l'électricité et l'automatisme.



Comportement:

Curieux , Enthousiaste, Loyal, Autonome, Engagé



Expériences significatives :

Etude et Mise en place de plusieurs lignes de conditionnement automatique

Réalisation de stratégie d'investissement

Intégration de nouveaux concept technique de contrôle, de transitique,

Qualification de ligne de soins et crèmes







Mes compétences :

Gestion de projet

Relationnel

Compétence technique

animation

Organisation