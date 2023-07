Julien Reynaud a rejoint le Département Droit de l’Environnement de FIDAL en mars 2012, en tant qu'avocat et devient responsable de ce Département pour la région Midi-Pyrénées en novembre 2015.



Il accompagne, aussi bien en conseil que dans le cadre de procédures contentieuses, les entreprises industrielles et les mandataires judiciaires dans leurs problématiques environnementales.



Il intervient plus particulièrement dans les domaines suivants : droit des installations classées, droit des déchets, gestion des sites et sols pollués.



Mes compétences :

Droit de l'environnement