Julien SCHAPMAN

- Conception et développement logiciel (C#, C++, VB, XAML, Java, assembleur,...)

- Développement Web (PHP, Ajax, ASP .NET, Java, Silverlight)

- Développement mobile (conception/réalisation d'interface tactile et de diverses applications mobile)

- Développement domotique (interfaces de contrôle, d'automatisation et de surveillance domotique)

- Développement, gestion et sécurisation de bases de données (photothèques)

- Administration systèmes et réseaux (UNIX, Windows Server, Exchange,...)

- Support et assistance utilisateur



Mes compétences :

Web Services

Javasript

HTML

Windows Phone

XML

NFC

Connected Devices

AJAX

Unix

REST

JSON

TCP/IP

XAML

SQL

Serial Protocols

Web Development/ Web Programming

OAuth

Windows

ASP .NET

X10

C#

.NET

Linux

Assembly Language

Silverlight

PHP

Z-Wave

C++

Java

Visual Basic

Home Automation

Software Developper

UPnP

CSS

Software Project Management