Julien SEYMARC

Après deux ans en école préparatoire, filière Physique-Chimie au lycée du Parc (Lyon), je suis une formation dingénieur à lISAE-ENSMA (École Nationale Supérieur de Mécanique et d'Aérotechnique).



Les domaines abordés sont les suivants : la mécanique des fluides et des structures, laérodynamique lénergie, la thermique, la propulsion, les matériaux et l'informatique industrielle.



Depuis mon enfance je suis passionné par le rugby que je pratique en club. Plus récemment j'ai découvert l'escalade ainsi que les arts martiaux mixtes.



Maîtrisant déjà certains langages informatiques, tels que Python , ADA ou encore JavaScript, je souhaite approfondir mes connaissances dans ce secteur.



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter par mail juse9174@gmail.com ou directement sur LinkedIn.