Julien STILL

Actuellement en formation en alternance Bac+5 manager systèmes et réseaux informatiques option cybersécurité au CESI alternance de Lingolsheim au sein du Syndicat des Eaux et Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) jusqu'en octobre 2022. Je suis à la recherche d'un poste après cette date.



- Ancien étudiant en master informatique à Epitech Strasbourg :

Apprentissage principalement de la programmation en langage C par la réalisation de projets à la fois individuel et en équipe.

En outre, je pratique aussi la gestion de base de données via MySQL.



- Ancien étudiant Audio Engineer Diploma à la School of Audio Engineering (SAE) Paris :

Cursus articulé autour de projets : montages, mixages, enregistrements studio et cetera.

J'ai appris les bases de la production musicale, du mixage, du mastering et de la prise de son en utilisant à la fois les outils numériques et analogiques en vigueur dans le métier.

Je maîtrise en outre tout ce qui a trait à l'électronique et à l'équipement audio tout en ayant développé un fort intérêt pour l'audio numérique.