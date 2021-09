Julien THIBAULT

Je suis actuellement apprenti technicien en tests et mesures Hyper-fréquences. Mon rôle est de valider et caractériser des bancs de tests Hyper-fréquences. Je suis amené à réaliser des dossier de définition, mais j'ai également fait de la soudure et du câblage.

J'étudie à l'Université de Limoges en Licence pro Métiers de l'Electronique Micro-électronique Optronique : Systèmes de télécommunication micro-ondes et optiques.

Etant admis à l'école Polytech Paris Sud pour la formation Ingénieur Optronique, je suis activement en recherche d'un employeur pour faire mon alternance.

Je suis réserviste, sportif, j'aime la musique et les technologies.