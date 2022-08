Julien TRENTINI

Après un diplôme d’ingénieur généraliste, je me suis orienté sur un poste de gestion de projet afin de participer aux plans d’investissement et de développement de grands groupes industriels. Le poste de Chef de projet me permet de travailler au quotidien avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise sur les enjeux que sont l’amélioration continue de la performance industrielle et la fiabilisation des outils de production. Ce que j’aime dans ce métier, les projets transverses, le travail d'équipe et la diversité des sujets abordés.



Mes compétences :

Management de projet / transversal

Energie renouvelables

Planification de projet et gestion financière

Communication et relationel

Black utilities

Lean Six Sigma