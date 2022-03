Julien VOLLÉ

En poste depuis 2009, année d'obtention d'un master en « Produits et Services Multimédia », je m'appuie sur près de 10 années d'expérience en agence digitale au sein du groupe « Serviceplan France ». Initialement intégrateur web et développeur Flash chez « Metamédia », j'ai évolué comme développeur full-stack sur différents projets web, mobiles et audiovisuels chez « StartMeUp ».



Pendant plusieurs années, j'ai été amené à recruter, former et encadrer une équipe de développeurs front-end et back-end, tout en assumant le rôle de CTO de l'agence. En 2016, nous nous sommes rapprochés des équipes de « PlanNet France », où j'ai continué d'évoluer sur des projets toujours plus grands et intéressants.



Fin 2018, je quitte le groupe à la recherche de nouveaux projets professionnels en restant plus que jamais passionné par mon métier et enrichi de cette expérience formatrice en agence digitale.



Mes compétences :

Symfony 3

Wordplate

Redmine

Github

Git-Flow

Wordpress

Gitlab

Bitbucket

Symfony

PSR

Git

Webpack

Gulp

NPM

PHP 7

Composer

Programmation orientée objet

MVC

SEO

ActionScript

ActionScript 3

WAI

RGAA

ARIA

REST

Java

PDO

SQL

MySQL

Responsive Design

Android

PhpMyAdmin

PHP 5

PHP

CoffeeScript

SOAP

ES6

YAML

XML

JSON

Ajax

JQuery

JavaScript

LESS

Compass

Sass

CSS 3

CSS

MJML

HTML 5

HTML

DOLIST

Adobe Creative Suite

Docker

Neolane

Mailchimp

Vagrant

Adobe Campaign

Smartfocus

AngularJS

Bootstrap

MailJET

VirtualBox

CRM