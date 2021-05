Juliette GRESILLION

Diplômée d'un Master 1 en psychologie clinique et d'un D.U. en criminologie, j'exerce depuis 2006 le métier de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) à Epinal.

Je suis chargée de la mesure de protection (des curatelles renforcées mais principalement des tutelles aux biens et à la personne) d'une centaine de majeurs orientée en E.H.P.A.D., hôpitaux locaux et U.V.P. dans le département des Vosges.

Mon rôle est d'assister les majeurs pour leur permettre de mieux vivre leur nouvelle condition de « résident en établissement », de maintenir autant que possible leur autonomie et de développer ou parfaire leur envie d'être acteur de leur mesure et de leur vie. Pour les autres, dont les facultés mentales et cognitives sont profondément altérées voire annihilées, mon rôle est de les représenter pour garantir tous leurs intérêts personnels comme matériels.

Initialement, mon parcours devait m'emmener dans le domaine de la santé mentale et/ou des métiers en lien avec le système judiciaire. Je suis toujours intéressée par ces champs d'action.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Conseil

Ecoute

Analyse financière

Gestion budgétaire

Assistance juridique

Assistance administrative

Communication

Analyse des besoins