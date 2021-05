Mes compétences :

PHP 5

JavaScript

CSS 3

HTML 5

Prestashop

Cahier des charges

Wordpress

Adobe Photoshop

Base de données

SQL

MySQL

Documentation technique

Bootstrap

Adobe InDesign

Assistance utilisateurs

Gestion de projet

Concept graphique

Ergonomie web

Référencement (SEO, SEM, SMO)

Droit du multimédia

Rédaction de contenu web

Community management

Responsive Design

Stratégie e-commerce

Lean Six Sigma

Marketing stratégique et opérationnel

Community building et SMO

Environnement Internet