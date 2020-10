Juliette LAUVERJON (JULIETTE LAUVERJON)

Je suis passionnée par les ressources humaines et la valorisation du capital humain en entreprise.



Le pôle Sécurité Numérique d'ON-X, est spécialisé dans la protection de linformation et la sécurité du système dinformation, et participe à de grands projets techniques ou organisationnels notamment pour le compte de grands organismes publics et privés.



Notre offre :

- Gouvernance (Schéma directeur SSI; PSSI; SMSI 27001-27002; Assistance au RSSI...)

- Risques & Conformité (EBIOS; ISO 27005; Sécurité Projet; RGPD; RGS; LPM; II901...)

- Expertise Technique (Guide de sécurisation; Veille vulnérabilités; MCS; SCADA; DLP; IAM...)

- Audit de Sécurité (Etat des lieux, Audit Architecture, Configuration & Code source, Test d'intrusion...)

Nos consultants sont répartis entre la région parisienne (Puteaux) et le sud-ouest (Toulouse), pour une activité française et internationale.



En quête de nouveaux challenges ? Nous recrutons des consultants sécurité qui recherchent une société à taille humaine, indépendante et avec des valeurs fortes.

Nhésitez plus, contactez-moi !