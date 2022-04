Juliette LOPEZ

Forte de mon expérience au sein de l'entreprise de Marion Vidal, marque éponyme d'Accessoires (Domaine créateur, bijoux en céramique, bois , laiton, cuir, sacs, gants), je suis actuellement à la recherche d'un nouveau poste à partir du 1 novembre 2012.

J'ai pu développer, grâce à mes différentes expérience professionnelles, un sens aigu de la curiosité et de la méthodologie. Ce dernier poste a révélé mon caractère rigoureux, ma réelle sensibilité aux bijoux et mon intérêt pour le processus de création, du croquis au prototype. La petite taille de l'entreprise a su diversifier mes domaines de compétences.

Gérant différents secteurs très différents, (presse, production, développement, livraison, contact clientèles (professionnels et particuliers)) ce poste a su développer mes capacités d'organisation, de rigueur et d'autonomie.



Je recherche actuellement un poste dans une entreprise accès sur le bijoux, domaine créateur ou luxe.

Je reste très ouverte quant au poste précisément, ayant travaillée dans de multiples domaines.





Mes compétences :

Contact clientèles (professionnels et particulière

Recherches bijoux, sacs, gants (dessins)

Relation presse

Production bijoux

Développement bijoux

Illustrations techniques et graphique