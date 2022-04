Juliette LOQUET

Après un cursus Arts Appliqués, j’ai intégré l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles-Marseille. Ce choix était motivé par la diversité des pratiques au sein même de la profession de paysagiste et la pluridisciplinarité, nécessaire au développement des projets. Aujourd’hui diplômée, je reste dans cette dynamique d’apprentissage. Cette formation m’a permis de développer mes capacités graphiques et mon positionnement intellectuel, de rencontrer des élus comme des concepteurs, m’a appris à m’adapter tout en conservant mes convictions.



Il me tient à cœur de traduire et transmettre un discours sur le paysage. Cela par tous les moyens possibles : le dessin, la cartographie, l’écrit ou le projet, qui est le récit d’un paysage à venir. Je m’intéresse donc à l’étude comme à la conception des paysages, qui racontent tous deux une histoire (présente ou prospective) ayant pour but une évolution vers le mieux.



J’aborde un lieu en y passant du temps, en l’arpentant et surtout en le dessinant, car c’est un moyen d’observer tout en analysant, de mettre en lumière les caractéristiques d’un site et de se l’approprier. Ma dernière année d’étude à été l’occasion de développer les différents outils du récit de projet, notamment la cartographie dessinée qui matérialise une représentation du territoire.



Portfolio en ligne :

http://www.julietteloquet.com/

Blog d'illustration :

http://julietteloquet.blogspot.fr/



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Vectorworks

Adobe Photoshop

Conception

Illustration

Diagnostic paysager

Graphisme