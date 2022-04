Juliette MARECHAL

Madame, Monsieur,



Récemment diplômée, je suis actuellement à la recherche d’un poste d’assistante en ressources humaines



Etant une personne passionnée par le challenge, volontaire, consciencieuse, discrète, avec un bon relationnel. Je souhaite vivement m’épanouir, me spécialiser d’avantage et évoluer dans ce domaine. Mais également de vous faire bénéficier de l’ensemble de mes compétences et acquis professionnels.



Bénéficiant d’expériences diverses, je saurai mettre à profit mes connaissances pour atteindre les objectifs qui me seront fixés.



Espérant avoir retenu toute votre attention et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Assistante Formation

Diplomate

Discrète

Esprit d'équipe

Formation

Recrutement

Ressources humaines

Rigoureuse