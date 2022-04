Juliette MARIA

Attirée par la R&D en science des matériaux, suite notamment à un Master Chimie des Matériaux à l'UPMC (Paris VI), et un VIE au sein de l'équipe SOFC de Saint-Gobain au NRDC (USA), j'occupe actuellement un poste d'Ingénieur Développement au sein de l'équipe Emaux du Centre de Recherche et Développement de Chantereine (CRDC) de Saint-Gobain.



Je viens de terminer un VIE (Volontariat International en Entreprise) au centre de recherche de Saint-Gobain de Northboro (NRDC, Massachusetts, USA) au sein de l'équipe SOFC (Solide Oxide Fuel Cells). Ma mission étant de travailler sur l'optimisation de la cathode afin d'améliorer les performances de cette pile à combustible tout céramique, l'objectif a été atteint avec une augmentation de 50% de la densité de puissance à un voltage donné.

Cette expérience m'a permis de développer mes connaissances sur les céramiques et leur propriétés électriques ainsi que mes compétences dans le domaines des procédés industriels et du testing électrochimique des SOFC, tout en évoluant dans un contexte à l'international au sein d'une équipe multi-culturelle de plus de 20 personnes.



Auparavant, j'ai effectué un CDD au sein d'une équipe mixte CNRS-Saint-Gobain au sein du Centre de Recherches et d'Etudes Européen (CREE, Cavaillon, France). J'y ai étudié l'Ice-templating (structuration de matériaux par congélation d'une suspension céramique) notamment à travers la mise en place de techniques d'imagerie adaptées à un tel procédé (Microscopie Confocale).



J'ai pu aussi développer mes connaissances au sein d'un stage de 6 mois sur la Cristallisation du Gypse pour des application Placo-plâtre. Lors de ce stage, une compréhension fondamentale de la prise d'une gâchée de plâtre, à l’échelle microscopique et macroscopique, a été menée.



Mes compétences :

R&D

Gestion de projet

Relationnel

Ingénierie

Matériaux

Techniques de laboratoire

Céramique

Électrochimie