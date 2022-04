Juliette MARTIN

En alternance, je suis en deuxième année du BTS Banque Chargée de clientèle particuliers, au Cfpb de Strasbourg et à l'agence du Crédit Agricole de Saint-Louis. J'aime les aspects commerciaux et techniques de cette formation.

Mon objectif, à court terme, est de poursuivre cette filière en licence. J'ai effectué toute ma scolarité en classe bilingue Allemand, je suis capable de vendre des produits bancaires et d'assurances à des clients frontaliers français, suisses et allemands.

Je vois mon avenir professionnel dans le secteur bancaire, auprès de clients particuliers et professionnels.



Mes compétences :

Dynamisme

Aisance relationelle

Rédaction

Bilingue Allemand

Empathie

Autonomie