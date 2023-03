Expériences:

-baby-sitting d'enfants de 1 ans et 3 ans.

-Nounou 2h a 4h par jours pour enfant de 9 mois durant 2 mois.

(Je peux faire et donner à manger, changer la couche, jouer, et faire la promenade.)



Compétences:

- autonome

-contacte humain

-travail en équipe

-motivée

Langues:

-Anglais (C1)

-Espagnol (B1)

-Portugais (B1)