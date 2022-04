Juliette MAXANT

Etant une personne dynamique, souriante, sérieuse. Je recherche un emploi quand lequel je puisse m'épanouir. Maîtrisant les logiciels WORD et EXCEL ainsi qu'internet. Etant avant aide soignante et pour des raisons médicale, je ne peux plus pratiquer ce métier. Je suis titulaire d'un Baccalauréat Professionnel Service Accueil, Assistance et conseil.



Mes compétences :

maîtrise des logiciels WORD et EXCEL

Gerer un standard et un accueil

Connaissance en bureautique et secrétariat