Juliette MINSTER

" Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ! "



Dans un contexte économique et environnemental en forte mouvance : mondialisation, révolutions technologiques, RSE, etc. les champs d’action du monde professionnel et plus particulièrement du contrôle de gestion évoluent de jour en jour.



Au sein du groupe Edelvi, dans une démarche dynamique et innovante, nous adaptons nos reportings et analyses à ses divers enjeux sociétaux.

En appui de nos ERP métiers et CRM, nous collaborons à la mise en place d’outils au service de la performance de tous :

* vers nos clients, en externe ;

* vers nos équipes, en interne.



Venez le découvrir par vous-même :



