Juliette MIRONCIER

De Formation Commerce International (MASTER 2 spécialité Pays d'Europe Centrale et Orientale), je suis bilingue Russe, mon Anglais et mon Allemand sont courants.

Anticipation, organisation et persévérance sont mes atouts.



Force de proposition, rigoureuse mais très souriante, j'apprécie le travail en équipe comme en autonomie.



Ponctuelle et professionnelle, j'aime obtenir les résultats ciblés et atteindre les objectifs fixées. De nature curieuse, ouverte et empathique, j'accepte avec plaisir les déplacements professionnels.



Mes compétences :

Organisation

Gestion de projet

Autonomie professionnelle

Empathie

Rigueur

Traduction

Adaptabilité

Réactivité

Approche multiculturelle