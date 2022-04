Juliette MIRTELLI

Je suis une personne curieuse et qui souhaite apprendre sans cesse. Je suis quelqu'un avec une grande mobilité. Je souhaite faire le métier qui me plais et me passionne, sûrement dans le secteur du tourisme. J'ai le défaut d'être légèrement impatiente. J'ai de la bonne volonté, et beaucoup d'ambition.

J'ai une expérience en tant que réceptionniste dans une résidence touristique 4 étoiles.

J'ai également travaillé en tant que serveuse dans un restaurant à Nice.



Mes compétences :

Tourisme

Hôtellerie

Conception de voyage

Français Langue Etrangère

Réception Hôtellerie

Réseaux sociaux

Relationnel

Management

Microsoft Office

Microsoft Excel

Communication

Microsoft Word