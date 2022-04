Juliette MOREAU ALVAREZ

Je suis actuellement étudiante en Licence 3 Information-Communication au sein de l'Université de Lorraine à nancy.

De part mes études, j'aimerais m'orienter vers le métier de journaliste. Le journalisme est un domaine qui me tient à coeur et qui véhicule des valeurs que je partage, comme la liberté (d'expression, de communiquer, d'opinion etc) par exemple.

Cette année, je me prépare aux concours des écoles de journalisme.



Mes compétences :

iMovie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop