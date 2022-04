Juliette NGUYEN

Ma carrière a eu, en plus de 5 années, une progression constante dans l’environnement du management et des finances. Aujourd’hui, je suis à la recherche d’une société qui me permettra d’évoluer davantage et ainsi pouvoir vous apporter ma pierre à cet édifice.



Je recherche une activité étant en adéquation avec mes aspirations, je suis prête à mettre mes compétences et mon expérience au service d’une société à taille humaine.



Grâce à ma formation en management des entreprises ainsi que mon expérience professionnelle, j’ai pu acquérir le sens de la diplomatie, une excellente qualité relationnelle et un véritable esprit d’équipe. Curieuse et à l’écoute de mon environnement, j’ai élaboré et mis au point des plans d’actions promotionnelles et financiers. Mon sens de l’analyse et ma force de proposition me permettent d’atteindre les objectifs fixés en terme de rentabilité et de préconiser des choix pour suivre de façon pertinente les évolutions du marché et les attentes des différents publics cibles. J’avais également pour mission de construire le budget prévisionnel des comptes partenaires et recettes guichets/ abonnements, j’étais en charge de suivre la trésorerie des comptes partenaires financiers, guichets et abonnements, de gérer et prospecter le portefeuille clients du club. Je possède une bonne faculté d’autonomie et d’initiative. Je suis donc parfaitement capable de cerner au mieux les impératifs des projets existants ou futurs.



Ces responsabilités ont répondu aux objectifs attendus : le chiffre d’affaires a été optimisé par la fidélisation des clients existants et la signature de nouveaux contrats. Les retombées médiatiques ont contribués à améliorer l’image de l’organisation ou de l’évènement. J’ai pu ainsi développer des capacités à conduire des missions quelques soient les difficultés et le milieu.



Impliquée et passionnée sur tout ce que j’entreprend, je pense pouvoir apporter une valeur ajoutée certaine à la société qui souhaite rentrer en contact avec moi.



Mes compétences :

Flexible

Organized