Juliette ORGEUR

Bonjour,



Très intéressée par les contacts humains, passionnée de sport et impliquée dans le monde du handicap et de l'enfance, mon objectif professionnel et de trouver un poste dans ces milieux.



Mes expériences professionnelles et mon Baccalauréat Professionnel « Métier du Secrétariat » m’ont conforté dans mon désir de suivre une formation supérieure dans le domaine administratif.

C'est pour cela que j'ai fait une formation d’Assistante de Direction (Titre professionnel de Niveau III).



Je détiens désormais toutes les compétences nécessaire pour un poste en administratif.





Mes compétences :

Concevoir et rédiger des courriers, ...

Comprendre et anticiper les besoins de chacun

Respecter les règles, procédures et délais

Recruter

Organisation d'évènements

Accueillir physiquement et par téléphone

Gérer des demandes internes et externes