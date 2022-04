Juliette PAOLOZZI

18 ans d’expérience dont 10 ans auprès de managers dans le secteur des finances, au sein de petites structures.



J'ai ainsi mené des missions d'assistanat classique telles gestion d'agendas et de déplacements, supervision des moyens généraux, interface avec cabinets comptables, CAC, juridiques et prestataires de service, ainsi qu'auprès d'autorités de tutelle (AMF, ACP, Banque de France).



La gestion de projets fait également partie de mon champ d'action (recherche de locaux et transfert, appels d'offres et sélection de fournisseurs, organisation d'événements type journées séminaires, petits déjeuners, cocktails, conférences).



Dans le cadre de mon dernier poste, j'ai complété ces compétences d'un volet Marketing - organisation de roadshows, client trips et conference calls pour une clientèle institutionnelle française.



Spécialiste en rien mais curieuse de tout, j'ai ainsi pu m'adapter aux spécificités de chaque poste occupé à ce jour.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Français

Gestion de stock

Manager

Office Manager

Organisation

Presse

Rédaction

Rédaction Presse

Services généraux

STOCK'