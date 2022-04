Juliette Penoignon, étudiante en Master 2 information-communication.



D'un point de vue personnel :



-J'aime exprimer ma créativité et m'épanouir dans les différents projets que je peux mener.

-J'essaye d'exprimer du dynamisme, une soif d'apprendre et une bonne humeur aux gens qui m'entourent.

-Ces facettes de ma personnalité sont sans cesse boostées par mes passions qui sont, l'équitation, la musique et les sports en général.



D'un point de vue davantage professionnel, tout au long de mon parcours universitaire et grâce à mes différents stages j'ai acquis certaines compétences telles que :



- Veille, réflexion et mise en œuvre stratégiques

- Développement de l’image et de la notoriété

- Créations de supports de communication, de visuels et de charte graphique

- Rédaction, animation sur des ressources print et numériques (sites internet, newsletter, communiqués de presse etc)

- Rétro planning

- Bilan et retour des activités





Mes compétences :

Relationnel

Communication externe

Community management

Développement commercial

Communication événementielle