Juliette PESQUET

Actuellement en formation Titre Professionnel Comptable, je suis capable délaborer la comptabilité générale de lentreprise (travaux courants, rapprochement bancaire, suivi des comptes de tiers, calculer et éditer la déclaration de TVA et effectuer les travaux dinventaires), de calculer et danalyser les couts de revient, dadministrer la fiscalité de la société et de réaliser les démarches administratives à destination du personnel et des administrations publiques.

Je possède 14 ans dexpérience dans la grande distribution en tant que manager. Cest un secteur dynamique dans lequel on nous demande de savoir gérer notre temps, dêtre réactif, rigoureux et davoir le sens du collectif. Mes collègues disaient de moi que je suis très compétente, bienveillante et que je sais souder mon équipe. Grace à ma curiosité et mon adaptabilité, jai pu naviguer entre les différents secteurs dactivité et ainsi développer une expertise globale avec une bonne vision périphérique des points clés de la gestion dune entreprise. Et c'est dans cette démarche d'élargissement de mon champ de compétence que je m'oriente aujourd'hui en comptabilité.