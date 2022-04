Juliette PHILIPPE

Actuellement en fin de cursus Brevet de Technicien Supérieur dans le secteur sanitaire et social, je suis spécialisée dans le secteur administratif.

Je recherche actuellement mon premier travail dans le secteur suivant.

Forte de mes expériences diverses dans le milieu professionnel, je suis dynamique, forte de proposition et facilement adaptable à toutes situations.



Mes compétences :

Microsoft Office

Accueil du public

Esprit d'initiative

Courrier

Synthèse

Emailing

Gestion de projet

Esprit d'équipe

Accueil physique et téléphonique

Planification