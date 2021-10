Juliette PICARD

Forte dune double compétence (ergonomie et sécurité), j'ai souhaité créé mon propre cabinet conseil en ergonomie, le Cabinet HSE-Ergonomie, en 2015 après une dizaine d'années d'expérience riches et variées en entreprise.



J'accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans les domaines de la prévention et de la performance:

- Prévention des risques professionnels: troubles musculosquelettiques (TMS), pénibilité, risques psychosociaux (RPS), document unique

- Performance des entreprises: diagnostic organisationnel, Qualité Vie au Travail (QVT), absentéisme, conduite de projet

- Conception: des outils, des postes et des lieux de travail

- Maintien dans l'emploi: restriction médicale et handicap



Mes interventions se basent sur:

- L'analyse du travail réel des salariés

- Une démarche participative permettant de sappuyer sur lexpertise des salariés et un effet durable de lintervention