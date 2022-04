Juliette POTTIER

Depuis toujours, je suis attirée par la nature et sa complexité.

C’est donc tout naturellement que j’ai suivi des études en biologie et plus particulièrement en gestion et protection de l’environnement. Après une Licence BOP (Biologie des Organismes et des Populations), je me suis spécialisée avec un Master Diagnostic biologique des pollutions et Bioremédiation à l’Université de Lille1.



Durant mes deux années linde Master, j’ai effectué des stages qui ont confirmé mon goût pour la protection de l’environnement et les interactions complexes qui lient l’Homme et la Nature. Mes deux stages avaient notamment pour thème commun l’emploi du Miscanthus (Poacées) en tant que plante à vocation énergétique et plante phytostabilisatrice.



Je recherche un emploi en tant que chargée de mission en environnement et plus particulièrement dans la remédiation des sites et sols pollués.

Ma formation m’a permis d’obtenir des bases solides et récentes dans ce domaine. De plus, la mise en pratique de mon sens de l’autonomie et de la rigueur et ma motivation m’ont permis de produire des résultats très satisfaisants lors des projets menés durant mes stages.



Mes compétences :

Diagnostic biologique

Urbanisme

Phytoremédiation

Bioremédiation

Environnement

Droit de l'environnement

Biostatistiques