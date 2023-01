Juliette PREYSSAS

Ayant obtenu mon Master 2 en droit de l'environnement fin 2021, je recherche un premier emploi. A l'aise à la fois en droit contractuel et en droit public, curieuse et réactive, je suis disponible immédiatement et mobile partout en France métropolitaine.



Passionnée par le droit et la protection de l'environnement, j'apprécie mettre en œuvre mes compétences, mais aussi les approfondir et les transmettre. Dotée du sens de la pédagogie, je suis à l'aise à l'écrit et à l'oral.



Curieuse et polyvalente, j'ai côtoyé plusieurs types de droit, à la fois dans la branche publique et privé. Désirant élargir mon champ de compétence, je suis capable de me former de manière autonome, ce que j'ai fait par exemple en droit de l'énergie et droit de l'urbanisme.



Dynamique et impliquée, j'apprécie le travail d'équipe, que je pratique notamment dans mes loisirs (écriture collaborative et gestion administrative de forum). Organisée et réactive, je sais mener de front plusieurs projets et poursuivre plusieurs objectifs à la fois.