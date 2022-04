Juliette QUILLET

-Vous recherchez de nouvelles opportunités de carrières en IT/ ERP/ CRM/ BI/ SAP/ Salesforce/ Hybris/ Cloud, vous pouvez me transmettre une demande de connection ou me contacter sur juliette@sap-hire.com



-Vous recrutez actuellement des profils IT/ ERP/ CRM/ BI/ SAP/ Salesforce, en CDI ou en freelance, prenez contact avec moi sur mon adresse juliette@sap-hire.com



Je suis une recruteuse avec + de 10 d'expériences dans le recrutement, avec une très bonne connaissance en IT, efficace, rapide. N'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Join Sap Hire Group by clicking on this link

https://www.linkedin.com/groups/Sap-Hire-Group-8134423/about



Follow Sap Hire by clicking on this link

https://www.linkedin.com/company/sap-hire?trk=biz-companies-cymIT/ ERP/ SAP/ Salesforce/ CRM/ BI niche market specialist / European markets





juliette@sap-hire.com



www.sap-hire.com



Recruitment/ Recruiter IT





Business Advisory

Training/ Coaching

Business Development

Sales

Legal



Mes compétences :

Sap

Sales Force

Conseil IT

Gestion de Projet

Informatique Décisionnelle BI

BI

CRM

ERP

Logistique

SAP NetWeaver

SAP R/3

Stratégie digitale

Hybris

Télécommunications

JavaScript

BO XI

Business Objects

Hadoop

Java