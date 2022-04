Juliette RATZ

Votre charge de travail ne nécessite pas l'embauche d'une assistante, même à mi temps ?

Assist'office 38 peut intervenir pour des besoins ponctuels ou réguliers.

Recentrez vous sur le cœur de votre métier en vous libérant des tâches administratives fastidieuses, mais obligatoires.



Gestion administrative :

• Saisie de courriers, compte rendus, thèses…

• Retranscription de textes enregistrés via dictaphone (entretien, courrier, interview, compte rendu…)

• Aide à la réalisation de dossiers d’appels d’offre

• Numérisation, classement, archivage

• Envoi de courriers en volume

• Standard téléphonique via un transfert d’appel

• Gestion d’agenda

• Création de tableaux



Gestion commerciale :

• Création de devis,

• bon de commande,

• bon de livraison

• Établissement de factures

• Mailing

• Relance des impayés



Liste non exhaustive

Pour plus de renseignements

Contactez-nous :



Tél : 06 75 61 02 02

contact@assistoffice38.fr