Juliette RIBEIRO

Profil généraliste et polyvalent, j'ai 16 ans d'expérience acquise au sein de differente pme et cabinet d'expertise comptable.



Actuellement en recherche d'emploi, j'aspire à un poste à responsabilité en étroite collaboration avec le gérant de préférence dans une pme.



Contribuer au bon fonctionnement et au développement de l'activité de l'entreprise sont mes profondes motivations.



Mes compétences sont diverses : gestion administrative et comptable, gestion trésorerie, gestion commerciale et stock...



Dans la pleine force de l'âge, je suis encore avide d'apprendre et de continuer à vivre de belle aventure professionnelle...



Mes compétences :

budgets

Sage Accounting Software

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Compta