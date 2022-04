Juliette RODRIGUES

Actuellement en création de mon projet d'assistante administrative et commerciale indépendante, je me prépare à accompagner professionnellement les entrepreneurs (artisans, commerçants, professions libérales, PME/TPE…) dans la gestion administrative et commerciale de leur société.



Grâce aux technologies de l'informatique, je pourrais réaliser depuis mon domicile, les prestations dont ils ont besoin, ponctuelles ou régulières pour quelques heures par semaines ou par mois. Je pourrais également, si nécessaire, me déplacer sur le site du client (jusqu'à 40 km environ).



Je pourrais apporter aux professionnels, des solutions simples, flexibles et à coûts réduits qu'ils pourront découvrir sur mon siteArray.



Mes compétences :

Enregistrement des règlements clients

Facturation

Coordination technique

Recouvrement

Gestion des commandes

Accueil client et identification de ses besoins

Gestion des documents clients

Gestion du personnel

Relation téléphonique, mailing client

Gestion et suivi de produit